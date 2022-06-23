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Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! İran'da sahte içkiden 84 kişi zehirlendi: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre İran'ın Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişi zehirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti.

İran'ın Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişi zehirlenirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti.

İran'ın güneyinde bulunan Ahvaz kentinde sahte içki nedeniyle 84 kişinin zehirlendi. Ahvaz eyaleti Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Habip Heyber yaptığı açıklamada, zehirlenenlerden 33 kişinin hastaneye yatırıldığını ve 51 kişinin ise ayakta tedavi edildiğini belirterek, "Zehirlenenler arasından 2 kişi hayatını, 7 kişi ise görme yetisini kaybetti" dedi.

Alkolün yasak olduğu İran'da genellikler ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor. İçki yapımında bazen etil alkol yerine metil alkol kullanıldığı ve bunun da zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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