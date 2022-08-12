Son dakika haber: Irak'ta lunaparkta gondol faciası: 14 yaralı Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bir lunaparktaki gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu 14 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kaledize ilçesindeki bir lunaparkta gondol faciası yaşandı. Kaledize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - SÜLEYMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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