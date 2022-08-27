Son dakika haber! Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
3. Sayfa Haberleri
Son dakika haberi: Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa