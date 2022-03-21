Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de intihar teşebbüsünde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi polislerin uzun süren ikna çabalarının sonucunda bulunduğu yamaçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ö. kaldığı yurttaki odasına intihar notu bıraktı.

Notu bulan oda arkadaşlarının ihbarda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler arkadaşlarından öğrendikleriyle kız öğrencinin gidebileceği bütün noktaları araştırmaya başladı.

Kısa sürede öğrencinin Hasanbey Mahallesi, Hasanbey Caddesinde bulunan eski otogar alanında AVM yapılmak üzere açılan derin alanın bulunduğu bölgedeki yamaca çıktığını belirleyen ekipler, eski erkek arkadaşıyla sorunları olduğunu söyleyen M.Ö'yü ikna çalışmalarına başladı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kız olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Aygün, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Acır ve Polis Merkezi Amiri Komiser Fatih İnan'ın yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından yamaçtan indirildi.

Genç kız olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. - GÜMÜŞHANE