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Son dakika haber: İnternet dolandırıcı tutuklandı

Son dakika haber: İnternet dolandırıcı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet ortamında faaliyet gösteren ikinci el satış sitelerindeki dolandırıcıya yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın, vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kaparo talep ederek daha sonra ürünü göndermediğini belirlendi. Ekipler, şüphelinin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı, Kahramanmaraş'ta ise 21 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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