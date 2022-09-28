Son dakika haber... İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı. İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahallede panik yaşatırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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