Son dakika haber... İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü
3. Sayfa Haberleri
Son dakika haberine göre İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı.
İnşaatta yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahallede panik yaşatırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa