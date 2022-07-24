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Son dakika haber... İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü

Son dakika haberler: İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Waltham Ormanı'ndaki bir parkta düzenlenen toplantıda 1 kişi vurularak öldürüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Waltham Ormanı'ndaki bir parkta düzenlenen toplantıda 1 kişi vurularak öldürüldü.

İngiltere polisi, ihbar üzerine başkent Londra'nın doğusundaki Waltham Ormanı'nda yer alan Cheney Row Park'ta 50 ila 100 kişinin bulunduğu bir toplantıya gitti. Polis, parkta bir erkeğin vurularak öldürüldüğünü, 1 kişinin de bıçaklandığını açıkladı. Polis, 28 yaşındaki erkeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 30'lu yaşlarında bıçaklanan erkeğin ise taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığını belirtti.

Polis, olayın aydınlatılması için elinde görüntü bulunan kişilere polise müracaat etmeleri çağrısında bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polise gitmekte tereddüt edenleri kendilerini olayda hayatını kaybeden kişinin yaslı anne ve babasının yerine koymasını rica ediyoruz. Onlar cevapları hak ediyorlar" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

England Londra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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