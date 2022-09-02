Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaali Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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