İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı Kastamonu'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun merkez Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki komşu aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., birbirlerine silah ile ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Niyazi K. ile Mehmet K. ve Satı K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemlerini arttırarak tedbir aldı.

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title