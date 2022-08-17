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Son dakika haber! Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da bir evin önünde dizili halde olan ot balyaları alev aldı, yanan ot balyalar kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da bir evin önünde dizili halde olan ot balyaları alev aldı, yanan ot balyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Şehit Er Erdal Yelbaka Sokak'ta bir evin önünde bulunan ot balyaları alev aldı. Çocukların ateşe verdiği iddia edilen yangında kısa sürede alev bütün ot balyalarını sardı. Ev sahibi ve komşuların müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Iğdır Belediyesine ait itfaiye ise yangına hemen müdahale etti. Alevden bazı ot balyaları ise kepçe yardımı ile kurtarılmaya çalışıldıysa da başarı olunamadı. Çıkan yangında 500'e yakın ot balyası kullanılamaz hale geldi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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