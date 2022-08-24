Van haberleri | Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı 3. Sayfa Haberleri Van haberi... İçişleri Bakanlığınca Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor. (Evren Doğru - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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