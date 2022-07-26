İçişleri Bakanlığı duyurdu: '2 milyonu aşkın kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. 820 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonun ilk günüde ise 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir olmak üzere, çok sayıda uyuşturucu madde ile malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk günüde yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gr. kubar esrar, 39 bin 400 gr. toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

(Ali Nargüner - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa