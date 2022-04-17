Son dakika haber... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa