Son dakika haber... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı. - Haberler

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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Astsubay, Jandarma, Çavuş, 3. Sayfa, Haberler

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