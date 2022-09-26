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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - 3. Sayfa

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