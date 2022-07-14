Son Dakika | Bakanlık açıkladı! 'Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi' - Haberler

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Son Dakika | Bakanlık açıkladı! 'Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Bakanlık açıkladı! 'Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda;

İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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