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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kökünü Kurutma' operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Samsun Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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