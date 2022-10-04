Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı
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Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa