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Son dakika haberleri... Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberleri... Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca, Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı kırsalında Jandarma-SİHA, ANKA, Polis-SİHA ve hava kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla ortak operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2'si yeşil kategoride olduğu belirlenen 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun." ifadelerini kullandı.

AA / Sefa Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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