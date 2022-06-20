Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanı Soylu: "Terör abluka altında, Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör abluka altında, Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa