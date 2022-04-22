Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." - Haberler

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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: 'Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.'

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: " Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu, İstanbul, Terör, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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