Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.
İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: " Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa