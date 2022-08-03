Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk... Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "( Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsmail Çataklı Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '(Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.