Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "( Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa