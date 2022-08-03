Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile... Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile... - Haberler

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