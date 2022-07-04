Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit... - Haberler

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Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit...

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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