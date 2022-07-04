Batı Karadeniz'deki selde 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Batı Karadeniz'deki sel olayıyla ilgili) "2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: ( Batı Karadeniz'deki sel olayıyla ilgili) "2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz." (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batı Karadeniz 3. Sayfa Güncel Haberler

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