Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük... 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eylül PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük... - Haberler

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