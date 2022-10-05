Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük...
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Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa