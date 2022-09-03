Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir."
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa