Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı Son dakika haberi: DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı. Yangın, Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında can kaybı yaşanmadı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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