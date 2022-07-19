Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

Son dakika haberi: DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı.

Yangın, Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında can kaybı yaşanmadı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title