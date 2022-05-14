Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Danişment köyü yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 77 BR 805 plakalı otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan ve Erzurum'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

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