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Son dakika haber... Hollandalı turist kazada yaralandı

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Son dakika haber... Hollandalı turist kazada yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da Hollandalı turistin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Samsun'da Hollandalı turistin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada Hollandalı turist yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğerceli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda vatandaşı Harm Johannes Post idaresindeki MH-RB-78 plakalı motosiklet ile Burhan Şafak yönetimindeki 34 UE 2887 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Harm Johannes Post (51) yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba turist Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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