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Son dakika haber... Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya yansıdı

Bir son dakika haberine göre Niğde'de bir otomobilin hızını alamayarak kavşaktan girdiği anlar kameralara yansıdı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir otomobilin hızını alamayarak kavşaktan girdiği anlar kameralara yansıdı.

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen kazakar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. DİTAŞ Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hızlı giden bir otomobilin kavşağa girdiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Kazada, otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptığı da görüldü.

Başka bir kazada ise, otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı da kaydedildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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