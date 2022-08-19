Son dakika haber | Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprü bariyerlerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprü bariyerlerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyreden İ.D yönetimindeki 43 PF 425 plakalı otomobil ilçe girişindeki Koca Köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarparak takla attı. Kazada sürücüsü İ.D ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kütahya Emet 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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