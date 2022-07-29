Son dakika haber! Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Büyükçekmece'de bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen hırsızlar, elektrik malzemeleri satan bir işyerinden dakikalar içerisinde 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Hırsızlık anında korkup kaçan şahıslar dakikalar içerisinde işyerine geri gelerek yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan kablo çaldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Kablo malzemeleri satan bir işyerini gözüne kestiren hırsızlar, minibüs ile gelerek kısa sürede içeri girdi. Dakikalar süren olayda işyerindeki kabloları geldikleri panelvan araca yükleyen 5 hırsız, yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan toplamda 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.

Tır şoförünün korna çalmasıyla kaçtılar

Yaşanan hırsızlık sırasında çalan alarma aldırmayan şahıslar, kabloları araçlarına yüklemeye devam etti. Bir süre sonra aralarından birisi korkarak arkadaşlarına "Hadi gel" diye bağırırken, minibüse binen hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. 30 saniye sonra tekrardan olay yerine dönen şahıslar, kaldıkları yerden kablo çalmaya devam etti. 7 dakikadan az süren hırsızlıkta, olayı gören bir tır şoförünün korna çalmışı ile tekrardan kaçtı. Dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan o hırsızlık anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL