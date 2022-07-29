Son dakika haber! Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haber! Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen hırsızlar, elektrik malzemeleri satan bir işyerinden dakikalar içerisinde 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.

 - Güncelleme:

Büyükçekmece'de bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen hırsızlar, elektrik malzemeleri satan bir işyerinden dakikalar içerisinde 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Hırsızlık anında korkup kaçan şahıslar dakikalar içerisinde işyerine geri gelerek yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan kablo çaldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Kablo malzemeleri satan bir işyerini gözüne kestiren hırsızlar, minibüs ile gelerek kısa sürede içeri girdi. Dakikalar süren olayda işyerindeki kabloları geldikleri panelvan araca yükleyen 5 hırsız, yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan toplamda 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.

Tır şoförünün korna çalmasıyla kaçtılar

Yaşanan hırsızlık sırasında çalan alarma aldırmayan şahıslar, kabloları araçlarına yüklemeye devam etti. Bir süre sonra aralarından birisi korkarak arkadaşlarına "Hadi gel" diye bağırırken, minibüse binen hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. 30 saniye sonra tekrardan olay yerine dönen şahıslar, kaldıkları yerden kablo çalmaya devam etti. 7 dakikadan az süren hırsızlıkta, olayı gören bir tır şoförünün korna çalmışı ile tekrardan kaçtı. Dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 167 bin TL'yi bulan o hırsızlık anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title