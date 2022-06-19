Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi - Haberler

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Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde 62 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde 62 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, haftalardır süren sağanak yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Assam Eyaleti Afet Yönetimi, eyaletteki 32 ilçenin sular altında kaldığını ve 3 milyondan fazla kişinin de evini terk ettiğini belirtti.

20 bin kişi tahliye edildi

Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma dün afet bölgelerine yaptığı ziyarette, "Artık kurtarma operasyonlarına odaklanıyoruz" diyerek 20 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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