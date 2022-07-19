Son dakika haber! Hindistan'da otobüs kazası: 13 ölü Son dakika haberi: Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri'ne düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Otobüste 55 yolcunun olduğu belirtilirken, kurtarılan 15 kişiden 7'isinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - YENİ DELHİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Madhya Pradesh India 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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