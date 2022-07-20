Son dakika haber | Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü Son dakika haberine göre - Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü Hindistan'ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. - Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü YENİ DELHİ - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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