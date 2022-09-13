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Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. A.Ö. ile C.Ö.'nün Ekinciler Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada 795 gram kubar esrar, boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 6 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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