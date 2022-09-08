Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde bin 200 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde bin 200 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde toplam bin 200 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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