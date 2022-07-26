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Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Hatay'ın Defne ilçesinde 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde N.A.'ya ait ikamette yapılan aramada boyları 40 ile 200 cm arasında değişen 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak N.A.gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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