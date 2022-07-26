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Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesinde H.S. adlı şahsa ait çeşitli markalarda bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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