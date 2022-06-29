Son dakika haber! Hatay'da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hırsızlık olaylarına karışan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri iki hafta boyunca il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa