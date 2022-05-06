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Hatay'da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktıHATAY Hatay'ın Arsuz ilçesinde alışveriş merkezinde bulunduğu binanın çatı katındaki kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HATAY (İHA) - Hatay'da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı

HATAY Hatay'ın Arsuz ilçesinde alışveriş merkezinde bulunduğu binanın çatı katındaki kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kent meydanında bulunan alışveriş merkezinin çatı katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangın yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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