Son dakika haber | Hatay'da 14 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Hatay'ın 14 ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hatay'ın 14 ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 ilçede, 84 ikamette eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 55 şüpheli yakalanırken, 12 adet ruhsatsız silah, 118 adet fişek, 3 adet kesici alet, 116,06 gram metamfetamin, 14,53 gram eroin, 76 adet Captagon, 347,94 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 adet exstasy, 11,44 gram bonzai, 12 adet sentetik ecza hap, 2,3 gr hint keneviri tohumu, 4 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Hatay'da 14 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.