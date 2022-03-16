Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı - Haberler

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Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya-Konya yolu D-695 karayolunda hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma trafik aracına yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya- Konya yolu D-695 karayolunda hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma trafik aracına yakalandı. Sürücü hakkında idari işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri bugün saat 12.00 sıralarında Antalya- Konya yolu D-695 Devlet Karayolunda seyir halinde trafik denetimi yaptığı esnada Antalya istikametinden Konya istikametine giden bir aracın yol üzerinde hatalı sollama yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit etti. Bahse konu araç güvenli takip mesafesinden takip edilerek Büyükalan Mahallesi Ömer Duruk Tesisleri yakınında yakalandı ve sürücü hakkında idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı

Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı

Son dakika haber! Hatalı sollama yapan araç, gezici jandarma aracına yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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