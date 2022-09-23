Son dakika haber: Hatalı dönüş kazaya neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de hatalı dönüş yaptığı iddia edilen ticari taksi başka bir otomobile çarptı.

Eskişehir'de hatalı dönüş yaptığı iddia edilen ticari taksi başka bir otomobile çarptı.

Kaza, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ters şeride dönüş yapmak isteyen 26 T 0020 plakalı ticari taksi, seyir halindeki 35 ADE 298 plakalı otomobile çarptı. Hatalı dönüş ile meydana gelen trafik kazası sonucu her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Maddi hasar ile atlatılan kaza sonucu caddede trafik sıkışıklığı meydana geldi. - ESKİŞEHİR