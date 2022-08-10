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Son dakika haber! Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

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Son dakika haber! Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

Son dakika haber: Denizli'de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Denizli'de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesinde aile içi şiddet olayına karışan Barış B. (40), polis ekiplerince sağlık raporu alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İşlemleri devam eden Barış B., bir anlık boşluktan faydalanarak kaçmaya başladı. Kısa sürede izini kaybettiren şüpheli kayıplara karışırken, hastane bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri alanı didik didik arayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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