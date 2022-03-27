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Son dakika haber | Harkov'da nükleer tesis bombalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Harkov'da nükleer tesis bombalandı

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'nın Harkov kentindeki nükleer tesis yeniden Rus bombalarının hedefi oldu.

Ukrayna'nın Harkov kentindeki nükleer tesis yeniden Rus bombalarının hedefi oldu.

Rusya, 32 gündür Ukrayna'nın askeri ve sivil noktalarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan nükleer tesis yeniden Rusya ordusu tarafından bombalandı. Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nötron kaynağı nükleer tesisi, bir kez daha bombalandı. Bölgede durmayan çatışmalar sebebiyle hasarın boyutunu tespit edebilmek mümkün değil" ifadeleri kullanıldı. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Nükleer, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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