Son dakika haber | Hamidiye Köprülü Kavşağı kazalara davetiye çıkarıyor

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde bulunan Hamidiye Köprülü Kavşağı sürücülerin kabusu oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde bulunan Hamidiye Köprülü Kavşağı sürücülerin kabusu oldu. Hemen her gün yeni bir kazanın yaşandığı kavşakta son olarak hızla duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gez Mahallesi'ni Çaykara Caddesi'ne bağlayan Hamidiye Köprülü Kavşağı, keskin virajı sebebiyle kontrolsüz sürücülerin kaza yapmasına neden oluyor. 50. Yıl Caddesi'nden gelen araçlar, kavşağın girişindeki yolun eğimi ve zeminin sağlıklı olmamasından dolayı köprü duvarlarına çarparak kazaya neden oluyor. Bugün öğle saatlerinde yaşanan kazada, köprüye girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil büyük bir hızla duvara çarptı. Kaza sonrası otomobilin hava yastıkları açılırken, araçta bulunan biri çocuk, ikisi bayan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde bulunan yolcular kaza sonrası büyük şok yaşarken, çevre sakinleri yaşanan kazalara karşı acil olarak önlem alınmasını istedi. Kavşakta her zaman böylesi kazalar yaşandığına dikkat çeken semt sakinleri, yetkililerin acil olarak kavşakta gerekli düzenlemeleri yapmalarını istediklerini belirterek, aksi halde köprünün kapatılması gerektiğini dile getirdi. - ERZURUM