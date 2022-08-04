Son dakika haberi: Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 632 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu" başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 632 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu" başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hakkari'de Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personelden oluşan 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda, 2 AK-47 piyade tüfeği, uçaksavar namlusu, 103 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 273 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 ağır makineli tüfek mayonu, 2 makineli tüfek mayonu ve roketatar gövdesi ele geçirildi. Öte yandan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi. 3. Sayfa AA / Yusuf Soykan Bal Jandarma Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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