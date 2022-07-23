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Son dakika haber | Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari ile Van'ın Başkale ilçe sınırında iki grup arasında yaşanan yayla kavgasında silahla vurularak öldürülen 4 kişinin zanlıları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkta gün boyu devam eden ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan C.Y., E.Y. tutuklanırken D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar Hakkari Kapalı Cezaevine gönderildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hakkari Başkale Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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