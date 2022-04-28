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Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Özlüce karayolu Yaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. idaresindeki 37 NZ 575 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yusuf D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf D. hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun devrilmesi sebebiyle kamyonda bulunan kum yola döküldü. Yol, kamyonun kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılabildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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