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Son dakika haber... Hafif ticari araçla çarpışan otomobil ters döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Hafif ticari araçla çarpışan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te otomobilin hafif ticari araçla çarpışarak ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin hafif ticari araçla çarpışarak ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de meydana geldi. E.A. idaresindeki 78 DE 856 plakalı hafif ticari araç V.E. yönetimindeki 78 AAJ 219 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Karabük Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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